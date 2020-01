Blake Lively magnifique pour son retour sur les tapis rouges

La star a disparu des tapis rouges et cérémonies officielles pendant plus de huit mois. En octobre dernier, elle a accouché de sa troisième fille qu’elle a eue avec Ryan Reynolds, son mari et père de leurs deux premières filles.

Les deux comédiens avait d’ailleurs confié plus tôt qu’ils souhaitaient plus que jamais préserver leur cocon et leur intimité et s’arranger pour ne pas accepter de tournages en même temps pour préserver l’équilibre familial.