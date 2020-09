La sortie reportée de «Black Widow» chamboule tout le calendrier des studios Marvel

Les studios Marvel ont annoncé, ce mercredi 23 septembre, qu’ils repoussaient de nouveau la sortie en salles du film Black Widow, avec Scarlett Johansson, chamboulant du même coup son calendrier pour la prochaine année et demie.

Il faudra sans doute s’habituer pendant encore un certain temps aux délais du genre en ce qui a trait à la sortie des grosses productions américaines, les studios ne voulant évidemment pas essuyer d’importants déficits en raison des mesures sanitaires mises en place dans les salles de cinéma en raison de l’actuelle pandémie de COVID-19.

La sortie de Black Widow passe donc du 11 novembre 2020 au 7 mai 2021. Le film aurait normalement dû prendre l’affiche le 1er mai dernier.

La sortie de Eternals passe pour sa part du mois de février au 5 novembre 2021, tandis que Shang Chi and the Legend of the Ten Rings sera présenté à compter du 9 juillet 2021. Si tout va bien, évidemment.

Des changements similaires s’observent également du côté des projets menés conjointement par Marvel Studios et Sony Pictures touchant à l’univers de Spider-Man. Le troisième film de la franchise mettant en vedette Tom Holland sortira ainsi le 17 décembre 2021, en raison d’importants délais de production. La sortie de Morbius, avec Jared Leto, est repoussée au 19 mars 2021, tandis que Venom: Let There Be Carnage, prendra l’affiche le 25 juin 2021.

Finalement, il faudra attendre jusqu’au 7 octobre 2022 pour voir la suite du trépidant Spider-Man: Into the Spider-Verse.