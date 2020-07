Comment la bipolarité de Kanye West est perçue par ceux atteints de la même maladie

Cette médiatisation met en lumière une maladie jusqu’alors peu visible et mal comprise. “L’image des bipolaires, ce sont les séries ou films pour adolescents, où les gens sont violents, complètement malades et enchaînent les crises ultra-rapidement (comme Happiness Therapy, ou encore 90210 Beverly Hills, NDLR), raconte Léna*, 20 ans, diagnostiquée il y a un an. C’est l’image que tout le monde veut me donner, mais ça n’est pas la réalité, et Kanye West le montre bien, il n’est pas violent.”