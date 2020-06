Le dispositif de VYZR Technologies s’enfile sur les épaules et couvre tout le haut du corps, comme une armure, avec une visière permettant une vision à 180 degrés.

Muni d’un système de purification d’air N95 intégré à l’arrière, il filtrerait les agents pathogènes, les allergènes et les polluants à 95%. Il serait en plus silencieux, léger (2,7 livres), anti-buée, imperméable et sa batterie aurait une autonomie de 12 heures.