Vous pourriez faire un voyage autour de la Lune grâce à un milliardaire japonais

Un excentrique milliardaire japonais offre huit billets à des personnes du monde entier pour l’accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune, prévu en 2023 avec SpaceX.

Yusaku Maezawa, magnat de la mode en ligne, collectionneur d’art contemporain et mécène, a été le premier client privé à réserver un vol à bord de Starship, une future fusée habitable développée par l’entreprise aérospatiale américaine d’Elon Musk, pour un montant non divulgué.

Initialement, il comptait trouver une petite amie pour son vol autour de la Lune, en lançant un étrange concours auprès de “femmes célibataires âgées de 20 ans et plus”. Il avait ensuite changé ses plans, non sans avoir attiré près de 30.000 candidatures, en affirmant vouloir inviter à la place six à huit artistes.

Dans une vidéo publiée mercredi (voir au haut de l’article), le milliardaire de 45 ans a finalement opté pour une politique de recrutement plus large, se disant désormais convaincu que “chaque personne qui fait quelque chose de créatif peut être appelée artiste”. Le site officiel du projet, dearMoon.earth, se trouve ici.