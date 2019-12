Bill Morneau ouvert à un nouveau pacte fiscal avec les provinces

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Le ministre des Finances, Bill Morneau, s'entretient avec les médias avant un souper avec ses homologues provinciaux, le lundi 16 décembre 2019, à Ottawa.

OTTAWA — Les libéraux de Trudeau ont ouvert la porte, lundi, à modifier la manière dont le gouvernement fédéral détermine l’aide financière qu’il accorde aux provinces en difficulté financière. Une annonce qui précédait les pourparlers prévus entre les ministres des Finances du pays.

Le ministre fédéral Bill Morneau a toutefois été clair sur le fait qu’aucune décision ne serait prise avant le début des discussions, lundi soir, et qu’elle dépendrait des réponses aux autres préoccupations soulevées par ses homologues provinciaux et territoriaux.

Déjà, le gouvernement fédéral a entendu des objections sur la façon dont Ottawa calcule combien d’argent envoyer aux provinces et territoires soi-disant moins nantis afin que ces juridictions puissent fournir des niveaux de services similaires à leurs citoyens.

Cinq provinces recevront des paiements au cours de l’exercice financier qui doit débuter en avril. Les chiffres publiés tout juste avant un souper de travail entre tous les ministres prévoient des transferts de près de 20,6 milliards de dollars partagés entre l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et le Québec. En raison de sa population bien plus nombreuse, c’est le Québec qui doit recevoir la part du lion, soit environ 13,3 milliards $.

L’Alberta, la Saskatchewan et certaines autres provinces sont en colère contre la façon dont cette aide est calculée et pressent Ottawa d’élargir un programme fédéral à plus court terme conçu pour aider les provinces à faire face à des ralentissements économiques soudains.