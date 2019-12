Le bilinguisme des jeunes Canadiens augmente depuis 2016

Il y a trois ans, 17,9 % des Canadiens ont déclaré pouvoir soutenir une conversation en français et en anglais, le pourcentage le plus élevé jamais enregistré au Canada, et les données démontrent que les jeunes sont plus susceptibles d’être bilingues ou de le devenir que les Canadiens plus âgés.

Statistique Canada rapporte lundi que de 2006 à 2016, le taux de bilinguisme parmi les jeunes âgés de 5 à 17 ans est passé de 16 pour cent à 19 % à l’échelle nationale. En 2006, 17 % des 5 à 17 ans avaient une connaissance suffisante des deux langues officielles pour soutenir une conversation. Dix ans plus tard, alors qu’ils étaient âgés de 15 à 27 ans, ce taux était passé à 27 %.

L’agence fédérale a noté que le bilinguisme français-anglais chez les enfants et les jeunes Canadiens variait d’une région du pays à l’autre et que l’acquisition et le maintien du bilinguisme étaient plus élevés chez les jeunes du Québec.

Ainsi, parmi les jeunes de la même cohorte qui résidaient au Québec, un peu plus du quart étaient bilingues en 2006 et 10 ans plus tard, les deux tiers d’entre eux l’étaient.

Le taux de maintien du bilinguisme français-anglais était plus élevé chez les jeunes du Québec qui étaient déjà bilingues en 2006. Ainsi, 94 % des jeunes qui étaient déjà bilingues en 2006 l’étaient en 2016, y compris ceux qui avaient le français comme langue maternelle.