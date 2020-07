COVID-19: le bilan québécois compte trois décès de plus

Trente-deux cas s’étaient ajoutés dans la région de Montréal par rapport à jeudi, pour un total de 27 529. On comptait 5859 cas dans la région de Laval et 8088 en Montérégie.

Tout indique que cette fête ait été à l’origine de la fermeture de plusieurs établissements commerciaux de la région qui auraient ensuite été fréquentés par des personnes qui y auraient participé.

À Mercier, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Chrysostome, des restaurants, une boulangerie et un marché d’alimentation font partie de la liste des endroits qui ont dû interrompre leurs activités. Une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 a d’ailleurs été implantée cette semaine au centre communautaire Roger-Dugas.

Des stationnements moins cher au centre-ville de Montréal

À Montréal, devant la situation préoccupante du centre-ville, déserté par les travailleurs, étudiants et touristes en cette période de pandémie mondiale, le Palais des congrès offrira un rabais de 40 % en tout temps sur son stationnement, alors que le Complexe Desjardins offrira, dès lundi prochain, son stationnement à 50 % de rabais les soirs et les fins de semaine. Les jours de semaine, le Complexe offrira une heure de stationnement gratuit avec une preuve d’achat de 25$ chez ses commerçants et deux heures de gratuité pour des achats de 50$ et plus.