COVID-19: deuxième journée de suite avec moins de 10 nouveaux décès au Québec

MONTRÉAL — Le Québec a enregistré de dimanche à lundi six décès attribuables à la COVID-19, ce qui porte le bilan à 4984 depuis le début de la crise.

Des données rendues publiques lundi font état de 198 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 047.

Le nombre de personnes hospitalisées est en hausse de sept, à 979, mais sept personnes de moins se trouvent aux soins intensifs, soit 121.

Seulement 83 infections se sont ajoutées dans la région de Montréal entre dimanche et lundi, pour un total de 26 288. On compte 5605 cas à Laval et 7349 en Montérégie.

La situation est stable partout ailleurs dans la province.

Les autres développements de la journée

Estimant que la première phase de la crise du coronavirus a été «un échec» en prévention, les sept grands syndicats dans la santé invitent le gouvernement Legault à mieux préparer le réseau pour une deuxième vague.

Un restaurant du marché By d’Ottawa dit qu’il a été condamné à une amende de 880 $ après avoir permis aux clients d’utiliser sa terrasse, durant le week-end.