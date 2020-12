10 histoires de 2020 que vous aviez peut-être oubliées

Aucun doute là-dessus, on n’oubliera jamais l’année 2020. Mais entre deux vagues tragiques de COVID-19, les hauts et les bas du télétravail et les aléas des confinements, l’année qui s’achève laisse un peu une impression de tourbillon un peu confus.

On vous a donc concocté un petit retour sur ces histoires qui nous ont fait jaser, mais qu’on a aussitôt oubliées.

