Legault relance l'appel à tous: même sans qualifications, vous pouvez contribuer

François Legault relance l’appel à tous. Les résidences pour aînés ont encore un grand besoin de main-d’oeuvre à temps plein, et le premier ministre a invité toute personne disponible à s’inscrire sur le site «Je contribue!». Même si ces personnes n’ont pas de qualifications particulières, a-t-il cette fois insisté.

Legault a également voulu rappeler que la situation déplorable dans les CHSLD n’est pas unique au Québec et que plusieurs autres pays vivent la même situation. «Ça n’excuse absolument pas la situation dans laquelle on se retrouve dans les CHSLD», a-t-il tout de même concédé. Il a dit tirer «une leçon» de la situation, annonçant que le travail sur les nouvelles Maisons des aînés allait être accéléré. Le tout afin d’avoir le personnel nécessaire de même que des lieux qui permettent d’éviter la triste situation actuelle.

Le bilan du jour: 1 340 décès (+97)

22 616 personnes infectées (+778)

1 460 personnes hospitalisées (+49)

227 personnes aux soins intensifs (+20)

Les chiffres concernant l’hospitalisation sont gonflés, a voulu préciser aujourd’hui le premier ministre, expliquant que certaines personnes comptées parmi les personnes hospitalisées ou aux soins intensifs seraient guéries et aptes à retourner en CHSLD, mais qu’elles sont gardées à l’hôpital pour le moment.

Les défis du déconfinement

Parlant de la suite des choses et d’une éventuelle réouverture des écoles et des entreprises, Legault a exprimé qu’il faudrait se «reprogrammer». «On a besoin que le Québec renaisse», a-t-il lancé. «Je pense qu’on va sortir grandi de cette épreuve collective», a-t-il ajouté, concédant que la vie ne serait plus exactement comme avant.