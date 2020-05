«On était mal préparé dans nos CHSLD», lance François Legault

«On était mal préparé dans nos CHSLD», a lancé le premier ministre François Legault, alors qu’il énumérait trois raisons expliquant le nombre de décès plus grand au Québec par rapport à d’autres États. «On a tous un mea culpa à faire», a-t-il ajouté, citant le travail des gouvernements précédents, mais disant vouloir prendre sa part de responsabilité également.

Au Québec, de nombreux aînés se retrouvent en CHSLD, souvent plus qu’ailleurs, a-t-il expliqué. Il a aussi rappelé que les travailleurs étaient mal payés dans les CHSLD, alors que les travailleurs en CHSLD privés obtenaient 13$ de l’heure, et ceux au public, 21$ de l’heure. Une situation amenant beaucoup de travail à temps partiel et de déplacements entre les centres et résidences.

L’autre raison expliquant le décompte peu enviable des décès, la première selon lui, a été la relâche scolaire arrivée «au pire moment». La deuxième raison, toujours selon Legault, est que le Québec déclare tous les décès liés à une maladie, même si une personne est associé à quelqu’un lié à la COVID.

Le manque de préparation dans les CHSLD de la province est venu clore la liste des trois raisons du premier ministre.

Le bilan du jour:

3 013 décès (+85)

38 469 personnes infectées (+748)

1 838 personnes hospitalisées (+7)

193 personnes aux soins intensifs (-6)

À la défense de «l’évolution» des consignes

François Legault a défendu les variations dans certaines consignes au fil des dernières semaines. Il a parlé «d’évolution». «Ce n’est pas parce qu’on change d’idée, c’est parce qu’on s’adapte», a-t-il fait valoir, citant notamment la réouverture des écoles de même que l’accès redonné aux proches aidants pour la visite des résidents et la permission accordée aux personnes de 60 à 69 ans de reprendre leurs activités régulières - en respectant la règle des deux mètres.

Il a également défendu le choix de rouvrir les écoles tout en conservant l’interdit des rassemblements. Il a soutenu que le déconfinement devait se faire de façon progressive, en fonction des différentes régions. «Ce n’est pas une question de changer d’idée, c’est une question d’y aller graduellement.» Cette «adaptation» se poursuivra au cours des prochaines semaines, a-t-il affirmé.

Appelé à commenter les prévisions plutôt inquiétantes émises par l’Institut national de santé publique vendredi dernier, François Legault a défendu le choix de donner une date précise pour le début du déconfinement dans la région de Montréal (le 25 mai), tout en indiquant que cette date pouvait varier avec le temps. «L’objectif de mettre des dates potentiels, c’est de donner la chance aux gens de se préparer. Ce n’est pas simple rouvrir une école, ce n’est pas simple rouvrir un commerce.»

Il n’est «pas impossible» que le déconfinement à Montréal soit encore repoussé, a réitéré Legault.

Le premier ministre sent aussi une certaine crainte, une certaine division entre régions. «Je ne veux pas que les Québécois commencent à se chicaner et à se diviser entre Montréal et les autres régions», a-t-il demandé, appelant les citoyens à se serrer les coudes.

