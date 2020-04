Coronavirus: du renfort pour les CHSLD et résidences pour aînés

Le premier ministre François Legault a indiqué que si les chiffres de l’épidémie de COVID-19, de façon générale, semblent encourageants malgré 29 nouveaux décès, la situation dans les CHSLD reste tendue.

Il prévoit donc l’ajout de personnel dans les CHSLD et les résidences pour aînés. «On a la chance d’avoir moins de personnes que prévu dans nos hôpitaux, donc on pourra prendre du personnel dans les hôpitaux et les mettre dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées», a-t-il expliqué.

Le bilan présenté ce mardi:

9340 personnes infectées (+760)

150 décès (+29)

583 personnes hospitalisées (+50)

164 personnes aux soins intensifs (inchangé)

La situation est stable du côté du matériel médical, même si une certaine pression est mise sur le matériel pour effectuer les tests. Le stock actuel serait suffisant pour six ou sept jours.

Il faut rester discipliné durant tout le mois d’avril pour espérer retrouver une vie plus normale au mois de mai, a par ailleurs fait valoir Legault. Ce dernier a également rappelé, à l’approche de Pâques, que l’interdit de rassemblement demeurait.

Les «remerciements du jour» du premier ministre sont allés aux 125 députés de l’Assemblée nationale ainsi qu’aux employés des bureaux de circonscription, pour le travail effectué afin de répondre aux questions et préoccupations des citoyens.

Voyez la conférence de presse de François Legault: