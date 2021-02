Bilan des cas de COVID-19: la tendance à la baisse se poursuit

MONTRÉAL - La tendance des nouveaux cas de COVID-19 continue d’être à la baisse au Québec, alors que l’on en signale mardi 669, pour un total de 278 187 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Vingt nouveaux décès sont signalés, mais on en retire trois du bilan - qui s’élève maintenant à 10 246 -, puisqu’une enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19.

Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 13 entre le 9 et le 14 février et un avant le 9 février.

Bonne nouvelle aussi du côté des hospitalisations: on en rapporte 771, soit une diminution de 33. On compte également deux personnes de moins aux soins intensifs, pour un total de 134.

Un total de 16 824 prélèvements ont été réalisés dimanche, et 2732 doses de vaccins ont été administrées. Jusqu’ici, on a administré 297 694 doses de vaccin sur 310 425 doses reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 829 461 cas de COVID-19 et 21 354 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

_ 287 736 cas en Ontario, dont 6719 décès;

_ 278 187 cas au Québec, dont 10 246 décès;

_ 129 075 cas en Alberta, dont 1782 décès;

_ 72 750 cas en Colombie-Britannique, dont 1288 décès;

_ 30 766 cas au Manitoba, dont 871 décès;

_ 26 693 cas en Saskatchewan, dont 354 décès;

_ 1594 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

_ 1401 cas au Nouveau-Brunswick, dont 23 décès;

_ 704 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

_ 318 cas au Nunavut, dont un décès;

_ 114 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

_ 72 cas au Yukon, dont un décès;

_ 38 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.