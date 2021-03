COVID-19: 650 nouveaux cas et 12 décès s'ajoutent au bilan du Québec

Québec signale mardi 650 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, ce qui porte son bilan à 293 860 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Douze nouveaux décès sont aussi rapportés, soit quatre dans les 24 dernières heures, quatre entre le 2 et le 7 mars, trois avant le 2 mars et un à une date inconnue. Le nombre total de décès au Québec atteint maintenant 10 493.

Les hospitalisations continuent de diminuer: on en compte 576, soit 14 de moins que la veille. Parmi ces patients, 110 personnes se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux.

Un total de 18 668 prélèvements ont été réalisés le 7 mars.

En ce qui a trait aux vaccins, 16 357 doses ont été administrées dans la journée de lundi, pour un total de 581 028, sur 739 065 doses reçues.

L’Institut national de santé publique du Québec comptait mardi 255 cas confirmés de variants de SRAS-CoV-2 et 1543 cas présomptifs. Il s’agit dans la grande majorité des cas, soit 210, du variant d’abord identifié au Royaume-Uni. La plupart (172) ont été signalés dans la région de Montréal, mais on en a également confirmé dans les régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.