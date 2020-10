COVID-19: Québec rapporte 1055 nouveaux cas et 13 décès

Marc Bruxelle via Getty Images

Québec signale vendredi 1055 nouveaux cas de la COVID-19 et 13 nouveaux décès liés au virus.

Le nombre total de personnes infectées s’élève donc maintenant à 91 018.

Le nombre total de décès est maintenant de 6018. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, 11 autres entre le 9 et le 14 octobre et deux autres avant le 9 octobre. On a toutefois retiré du total un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 14 comparativement à la veille, pour un total de 507. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de quatre, et s’élève maintenant à 87.

On a réalisé 29 028 prélèvements le 14 octobre, pour un total de 2 752 073.