COVID-19: près de 30 décès s'ajoutent au bilan québécois

Près de 30 décès de la COVID-19 s’ajoutent au bilan québécois, jeudi, alors qu’on signale également 969 nouveaux cas.

Le nombre total de personnes infectées s’élève maintenant à 89 963.

Huit décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels on en ajoute 20 de plus survenus entre le 8 et le 13 octobre et deux autres avant le 8 octobre. On retire toutefois deux décès pour lesquels une enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre total de décès est maintenant de 6005.

On rapporte cinq hospitalisations de plus comparativement à la veille, pour un total de 493. Parmi ces patients, 83 sont aux soins intensifs, une hausse de trois.

On a effectué 24 612 prélèvements le 13 octobre, pour un total de 2 723 045.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 191 137 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9697 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

89 963 cas au Québec, dont 6005 décès;

62 196 cas en Ontario, dont 3022 décès;

21 199 cas en Alberta, dont 287 décès;

10 892 cas en Colombie-Britannique, dont 250 décès;

2925 cas au Manitoba, dont 37 décès;

2199 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

1092 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

292 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

283 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

63 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

15 cas au Yukon; tous rétablis;

Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.