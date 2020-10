COVID-19: Québec compte 1364 nouveaux cas

Les cas de COVID-19 continuent de grimper en flèche au Québec, alors qu’on rapporte mardi 1364 nouveaux cas et une hausse de 36 hospitalisations.

Le nombre de personnes infectées dépasse maintenant les 80 000, à 81 014.

Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, et on en a ajouté neuf survenus entre le 29 septembre et le 4 octobre, un avant le 29 septembre et quatre à des dates inconnues.

Le total des décès s’élève toutefois à 5899 en raison du retrait de deux décès pour lesquels une enquête a démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations s’élève maintenant à 397, dont 67 aux soins intensifs, une augmentation de cinq.

Un total de 20 339 prélèvements ont été effectués le 4 octobre, pour un total de 2 500 916.