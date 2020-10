COVID-19: Québec rapporte 1107 nouveaux cas et 10 décès

Boyloso via Getty Images

Elles ont aussi rapporté 10 nouveaux décès, dont un au cours des 24 dernières heures, sept entre le 26 septembre et le 1er octobre ainsi que deux autres à une date inconnue. Le bilan des victimes s’élève à 5867.

Selon les données dévoilées samedi par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s’élève à 1107. Il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la pandémie sur le territoire québécois.

Le bilan s’alourdit aussi dans les hôpitaux. Les autorités signalent 24 hospitalisations de plus comparativement à la veille, pour un total de 326. Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs a grimpé à 60, onze de plus que vendredi.

La progression de la pandémie s’est poursuivie inexorablement sur l’île de Montréal puisqu’on y a rapporté 411 nouveaux cas. On a en signalé 153 dans la Capitale-Nationale, 141 en Montérégie, 86 à Laval, 65 en Chaudière-Appalaches, 63 dans les Laurentides, 55 en Mauricie-Centre-du-Québec, 53 dans Lanaudière, 23 en Estrie et en Outaouais, 14 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et huit au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On a réalisé 28 778 prélèvements le 1er octobre.

Au Canada

On a rapporté au Canada 164 426 cas confirmés de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès s’élève à 9460.

Ces données préoccupent grandement les autorités fédérales. «Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que la croissance de l’épidémie continue de s’accélérer et de s’étendre, ce qui accroît le nombre de régions sanitaires où l’incidence de COVID-19 est élevée, a déclaré l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dr Theresa Tam. Chaque journée de croissance accélérée de l’épidémie diminue le temps dont nous disposons pour intervenir en vue de prévenir une vaste résurgence de la maladie.»

La semaine dernière, près de 71 000 personnes par jour en moyenne ont subi un test de dépistage. Du nombre, 1,8 % ont eu un résultat positif, ont signalé les autorités par communiqué.

Distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 77 380 cas au Québec, dont 5867 décès;

– 53 633 cas en Ontario, dont 2968 décès;

– 18 357 cas en Alberta, dont 272 décès;

– 9381 cas en Colombie-Britannique, dont 238 décès;

– 2072 cas au Manitoba, dont 21 décès;

– 1940 cas en Saskatchewan, dont 24 décès;

– 1088 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 275 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

– 200 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 59 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut (7 présumés)

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

La Presse Canadienne