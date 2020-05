Une campagne visant à convaincre 10 000 personnes de s’inscrire à une formation pour devenir préposés aux bénéficiaires ira bientôt de l’avant, a annoncé François Legault mercredi. La formation offerte sera de trois mois, de la mi-juin à la mi-septembre, a-t-il précisé. Ces personnes seront payées comme aide de service durant leur formation, avec un salaire de 21$ de l’heure. Une fois le cours réussi, le salaire commencera à 26$ de l’heure, soit 49 000$ par année.

Il s’agit d’un travail valorisant, dans un «nouveau contexte», a fait valoir le premier ministre, tout en notant que l’ajout de personnel et les améliorations prévues aux CHSLD de même que l’arrivée éventuelle des Maisons des aînés rendraient le travail plus agréable.

Il manquait déjà, depuis plusieurs années, environ 10 000 employés dans ces centres, a rappelé François Legault en guise de contexte pour cet appel aux renforts. Les postes restaient libres, notamment à cause des salaires offerts. À cela se sont ajoutés 10 000 autres employés qui se sont absentés avec la crise de la COVID-19.

Le premier ministre a également indiqué avoir demandé à son homologue fédéral Justin Trudeau que les 1000 soldats restent dans les CHSLD jusqu’au 15 septembre, «le temps de former des employés pour combler les postes».

Le bilan présenté aujourd’hui: 4228 décès (+89)

49 139 personnes infectées (+541)

1378 personnes hospitalisées (-24)

184 personnes aux soins intensifs (+3)

La question des comparaisons

François Legault a aussi tenu à revenir sur les nombreuses comparaisons faites entre le Québec et d’autres régions du monde. «Il faut être très prudent […] au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès pour la même période l’an passé, on voit que c’est à peu près le même chiffre», a affirmé Legault. «Quand on va avoir tous les chiffres, (…) on sera capable de faire des comparaisons.»

En vidéo: la conférence de François Legault