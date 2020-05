François Legault a indiqué lundi que les demandeurs d’asile qui ont travaillé dans les CHSLD durant la pandémie de COVID-19 pourraient être admis au Québec en tant qu’immigrants économiques.

Le premier ministre a mandaté son ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, pour analyser les dossiers de ces personnes un par un.

«C’est une façon de leur dire merci», a affirmé M. Legault lors de la conférence de presse du gouvernement du Québec.

Pour obtenir le statut de réfugiés, la sécurité physique des demandeurs d’asile doit être «en danger» dans leur pays d’origine.

M. Legault a aussi abordé la question du nombre de tests pour dépister la COVID-19, mentionnant que l’objectif de 14 000 par jour a été dépassé. À ce propos, il a mentionné que les 21 et 22 mai, il y a eu plus de 15 000 tests à chaque journée.

Québec a annoncé qu’au cours des prochaines semaines, le gouvernement va lancer de courtes formations de trois mois pour les gens désirant aller travailler dans les CHSLD.

Le bilan présenté lundi: 4069 décès (+85)

47 985 personnes infectées (+573)

1425 personnes hospitalisées (-10)

179 personnes aux soins intensifs (+9)

Au moins 14 600 personnes guéries

François Legault avait aussi un message pour les secteurs d’activité qui ne sont pas encore rouverts et qui attendent des annonces prochainement.

«On ne vous a pas oubliés. On a une liste. On en discute avec la santé publique et on regarde comment on peut y aller graduellement» pour éviter les risques de surcharge pour le réseau de la santé, a déclaré M. Legault.

Des secteurs de l’économie tels que les campings, les lieux de culte, les restaurants, les bars, les gymnases, les hôtels et le sport professionnel attendent encore l’autorisation d’ouvrir.

Par ailleurs, en ce jour de réouverture des commerces ayant une porte extérieure à Montréal, le premier ministre a annoncé que les centres commerciaux à l’extérieur de la région métropolitaine pourront rouvrir à compter du 1er juin.

LA CONFÉRENCE DE PRESSE EN VIDÉO: