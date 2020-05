Des masques seront distribués dans le transport en commun de la région de Montréal

François Legault a réitéré vendredi que son gouvernement recommandait dorénavant fortement le port du masque. Il a insisté aussi sur son importance dans les transports en commun de la grande région de Montréal.

C’est ainsi qu’il a annoncé que Québec remettra un million de masques à la Ville de Montréal et qu’un montant de six millions de dollars ira aux sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal afin de rendre possible la distribution gratuite de masques aux usagers des transports en commun.

La distribution de masques pourrait-elle mener à l’exigence du port du masque dans le métro de Montréal? La chose n’est pas exclue par le premier ministre, qui a dit d’abord vouloir voir comment les recommandations allaient être suivies par les usagers dans les prochains jours, alors que les masques arriveront progressivement.

Le bilan présenté vendredi: 3401 décès (+50)

41 420 personnes infectées (+696)

1822 personnes hospitalisées (-13)

191 personnes aux soins intensifs (+1)

«L’année scolaire n’est pas terminée»

Maintenant que les écoles resteront fermées dans la région de Montréal, à quoi les parents doivent-ils s’attendre? Les enseignants devront offrir une prestation de travail complète, avec un suivi serré auprès des enfants. «L’année scolaire n’est pas terminée», a précisé le premier ministre.

Un bulletin sera fourni, a-t-il assuré, ajoutant qu’une part de jugement devrait alors être appliquée, mais que certains enfants pourraient échouer leur année. «Les enseignants ont une responsabilité, les parents ont une responsabilité pour minimiser les dommages auprès des enfants»