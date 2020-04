Comme à son habitude, le premier ministre François Legault présente son bilan quotidien sur la crise de la COVID-19. Pas moins de 11 000 personnes ont proposé leur candidature pour aller travailler à temps plein depuis le récent appel à tous, s’est réjoui le premier ministre. «On est en train de reprendre le contrôle dans les CHSLD», a-t-il indiqué.

Cette reprise de contrôle, tant dans les CHSLD et les hôpitaux, la condition la plus importante à remplir avant de penser à rouvrir les écoles et les entreprise, a fait valoir Legault.

Ainsi, les écoles primaires à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal pourront rouvrir le 11 mai, a-t-il annoncé. Pour Montréal ainsi que ses couronnes nord et sud, la réouverture doit avoir lieu la semaine du 18 mai. Il ne sera pas obligatoire pour les enfants de se présenter à l’école et les parents seront libres de faire le choix qu’ils désirent, a insisté Legault.