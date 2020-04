Un plan de réouverture des écoles sera présenté dès la semaine prochaine, a indiqué le premier ministre François Legault dans son bilan quotidien sur la situation de la COVID-19 au Québec.

Il a rapidement voulu rassurer les parents. «On va s’assurer que les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’école, ne seront pas obligés», a-t-il précisé. Des mesures seront prises pour faire le rattrapage nécessaire à la rentrée en septembre, a souligné M. Legault.

Ce redémarrage se fera par région, de façon graduelle, en commençant dans les régions où la situation est stable.

Un plan de réouverture des entreprises sera aussi proposé la semaine prochaine. Ce plan sera également graduel.

L’armée en renfort

Par ailleurs, il n’a pas encore été possible de trouver les 1000 personnes manquantes dans les résidences pour aînés, a avoué François Legault. Le grand défi demeure de trouver le moyen d’amener du personnel additionnel dans ces résidences.

Le premier ministre a ainsi annoncé avoir fait une demande pour obtenir l’aide de 1000 membres de l’armée canadienne. Ces membres, non spécialisés, devraient venir s’ajouter dans les CHSLD, en plus des 65 membres spécialisés déjà annoncés.

«On vit actuellement au Québec comme s’il y avait deux mondes, a ajouté M. Legault. D’un côté, on a la situation très difficile dans les CHSLD et de l’autre côté, on a une situation relativement stable, surtout lorsqu’on regarde à l’extérieur de l’île de Montréal ou de Laval.» Dans les autres régions, la situation est plutôt stable, a-t-il fait valoir.

Le bilan présenté aujourd’hui:

1 134 décès (+93)

20 965 personnes infectées (+839)

1 278 personnes hospitalisées (+54)

199 personnes aux soins intensifs (-2)

Le Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec, a défendu le bilan des décès du Québec en affirmant que la province comptait parmi les endroits qui compile le plus scrupuleusement les décès. Plusieurs pays ne comptabilisent pas les décès hors des hôpitaux et en CHSLD, a-t-il affirmé. Des décès sont aussi calculés en fonction du lien épidémiologique, donc de patients n’ayant pas été testés. Les chiffres totaux sur les décès, qui seront compilés dans les mois à venir, permettront une meilleure comparaison, a-t-il indiqué.

Les masques: une recommandation sera faite

Une recommandation de porter les masques sera faite, a aussi annoncé le Dr Arruda. Il a indiqué que ces recommandations - à venir - seraient conçues principalement pour les situations où la distanciation de deux mètres n’est pas possible.

Voyez ici la conférence de presse de François Legault: