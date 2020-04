Des proches aidants pourront revenir dans les CHSLD, sous plusieurs conditions

«Notre grande priorité demeure la situation dans les CHSLD», a fait valoir d’entrée de jeu François Legault dans sa conférence de presse quotidienne, soulignant au passage que les personnes les plus âgées étaient aussi les plus grandes victimes de l’épidémie en Ontario, à New York et ailleurs.

La liste des 41 résidences «sous surveillance» doit être dévoilée aujourd’hui.

Ce sont 75 décès qui s’ajoutent au triste bilan des victimes de la COVID-19, bilan qui grimpe à 435 décès.

Le bilan présenté aujourd’hui:

435 décès (+75)

14248 personnes infectées (+691)

936 personnes hospitalisées (+57)

230 personnes aux soins intensifs (+4)

Il a réitéré un message énoncé depuis maintenant plusieurs jours, attribuant au manque de personnel une part des problèmes vécus dans les résidences pour aînés de différents types. Ce sont ainsi 1250 employés qui manquent dans le réseau.

De l’aide pour les CHSLD

«Beaucoup de gens nous écrivent pour changer les consignes, aujourd’hui, je demande la collaboration pour respecter à la lettre ce qu’on va faire dans les CHSLD», a appuyé le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda.

Des proches aidants pourront maintenant revenir donner des soins dans les CHSLD, a-t-on annoncé. On limite cet accès à un aidant par résident. Il ne s’agit pas automatiquement de la famille ou de n’importe quel visiteur, a spécifié le Dr Arruda. Ces aidants seront identifiés par les résidences. Ils devront répondre à certaines conditions et signer un consentement. Ils auront donc accès aux CHSLD dès jeudi matin.

Voyez la conférence de presse de Legault: