COVID-19: Legault sera finalement du point de presse

Il ne sera donc pas remplacé comme prévu par la vice-première ministre Geneviève Guilbault, aux côtés de la ministre de la Santé, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Vendredi, MM. Legault et Arruda avaient expliqué que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus et qu’ils pourraient participer à l’immunisation naturelle de la population.

Samedi matin, une pétition réclamant que les garderies et les écoles restent fermées jusqu’en septembre avait déjà amassé près de 135 000 signatures numériques.

La pétition en ligne soutient que «la vie des enfants et des adolescents» serait mise «en danger» par une telle mesure de déconfinement.

Des chiffres encourageants

Le Québec déplorait toujours 241 décès liés à la COVID-19, sur un total de 11 677 cas confirmés, samedi matin.

Comme depuis le début de la crise, de nouveaux chiffres sont attendus en début d’après-midi, lors du bilan quotidien des autorités.

Le nombre d’hospitalisations semblait continuer de se stabiliser vendredi, avec 54 nouveaux patients admis, pour un total de 733. Le nombre de personnes transférées aux soins intensifs a pour sa part diminué afin de s’établir à 186 patients dans ces unités.

Les responsables de santé publique y voient le signe que le sommet de la courbe épidémique sera bientôt atteint.

La région montréalaise demeure la plus touchée par la pandémie, avec 5617 cas confirmés sur l’île. On en dénombre 1173 autres en Montérégie, et 1017 à Laval.

La région de Lanaudière les talonne avec 738 infections diagnostiquées, suivie de la Mauricie-Centre-du-Québec, avec 673.

On recense aussi 642 cas en Estrie, et 545 dans les Laurentides.