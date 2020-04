Le gouvernement caquiste n’écarte pas un retour en classe avant le 4 mai.

C’est ce qu’a laissé affirmé le premier ministre François Legault à sa mise à jour quotidienne sur la lutte au coronavirus, vendredi, au Parlement.

“C’est plus que sérieux, on n’exclut pas de rouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai, on va suivre ça, il n’y a rien de décidé encore, on va suivre ça jour après jour”, a-t-il déclaré.

M. Legault a invoqué le fait que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus. Mais il faudra s’assurer que les enfants ne côtoient pas leurs grands-parents, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il estime que le Québec est en train d’atteindre le sommet de la courbe épidémique, qui serait “moins haute qu’ailleurs, moins haute qu’anticipé”.

Le bilan présenté par François Legault:

11 677 personnes infectées (+765)

241 décès (+25)

733 personnes hospitalisées (+54)

186 personnes aux soins intensifs (-10)

Il a tenu à souligner que les statistiques se font encourageantes. “Le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs se stabilise encore”, a-t-il indiqué.

“Les beaux jours s’en viennent”, a ajouté le premier ministre, en laissant présager une “renaissance” pour la province.

“Je pense qu’on va sortir grandis de cette épreuve. Plus unis, plus forts”, a-t-il déclaré aux côtés de la ministre de la Santé, Danielle McCann et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Voyez la conférence de François Legault: