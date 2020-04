COVID-19: six CHSLD dans une situation critique

Ainsi, six CHLSD se retrouvent dans une situation critique, a aujourd’hui précisé François Legault.

Le nombre d’hospitalisations et de personnes aux soins intensifs demeure en ligne avec les prévisions du gouvernement, a-t-il fait remarquer, ce qui constitue selon lui une bonne nouvelle.

Le premier ministre François Legault a présenté un bilan en hausse, jeudi. «Mais on s’y attendait», a-t-il affirmé. Selon lui, le pic devrait être atteint dans les prochains jours.

Le premier ministre a rendu hommage aux aînés, en remplacement de ses habituels remerciements. «On a un devoir de mémoire», a-t-il lancé. «On a un devoir de les protéger», eux qui nous ont laissé une société plus juste, a souligné M. Legault.

Il a par ailleurs indiqué que la vice-première ministre Geneviève Guilbault tiendrait la conférence de presse quotidienne ce samedi comme à l’habitude, mais qu’il n’y aurait pas de bilan offert ce dimanche, la situation étant sous contrôle.

Aide financière aux employés de la santé du réseau privé

François Legault avait également de bonnes nouvelles pour les employés de la santé du réseau privé: ils auront accès aux mêmes primes que celles distribuées aux employés du réseau public.

Ainsi, selon ce qu’a annoncé le premier ministre jeudi, les infirmières et infirmières auxiliaires travaillant en résidences privées toucheront la prime de 8 pour cent, tandis que les autres employés auront droit à la prime de 4 pour cent.

Ces primes s’ajoutent à celle de 4 $ l’heure octroyée aux préposés aux bénéficiaires des résidences privées lors d’annonces précédentes.

Selon M. Legault, ces primes “sont plus que méritées par ce personnel”.

Le premier ministre a par ailleurs rappelé que l’attention de tous devait être tournée vers le bien-être et la santé des personnes âgées.

Ainsi, bien que son gouvernement songe à une reprise graduelle des activités économiques, les entreprises privilégiées seront celles qui ne mettront pas en danger la population la plus vulnérable, soit les 70 ans et plus.

Il a expliqué que même si le personnel de ces entreprises est composé de jeunes employés moins à risques de développer des conséquences graves s’ils contractent la COVID-19, il faudra qu’ils ne mettent pas en danger ceux qui sont plus à risques de subir de graves conséquences.

Il faudra être très prudent, a-t-il souligné.

Avec La Presse Canadienne