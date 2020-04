COVID-19: Cinq CHSLD privés non conventionnés restent sous surveillance

Québec a maintenant inspecté les 40 CHSLD privés non conventionnés, et constaté que «la grande majorité [d’entre eux] sont très bien gérés, que le personnel soigne bien les patients», a indiqué le premier ministre François Legault dans sa conférence de presse du jour. Parlant de ces résidences, il a toutefois ajouté: «Il y en a quelques-unes qu’on garde sous surveillance.» On parle ainsi de cinq de ces CHSLD qui restent sous surveillance.

Il a par la suite expliqué que les problèmes répertoriés pouvaient être variés. Certains ne sont pas en contrôle à 100% et toutes les directives ne sont pas comme elles devraient l’être, a-t-il précisé. «Ça se peut que dans certains cas ce soit à cause d’un manque de personnel.»

«Actuellement, notre grande priorité, c’est la situation dans les CHSLD et les résidences pour aînés», a d’ailleurs réitéré François Legault après avoir établi le bilan de la pandémie de COVID-19 au Québec. Un bilan qui compte maintenant 360 décès, après une hausse de 32.

Toutes les résidences pour aînés, publiques et privées, seront maintenant inspectées, a affirmé François Legault.

Ce dernier a insisté sur le fait qu’un grand défi attendait le gouvernement afin de combler les postes vacants dans les différentes résidences pour aînés.

Le bilan présenté par François Legault ce lundi:

360 décès (+32)

13 557 personnes infectées (+711)

879 personnes hospitalisées (+55)

226 personnes aux soins intensifs (+9)

Les «remerciements du jour» sont allés à tous ceux qui travaillent dans les CHSLD et les résidences pour aînés. «L’important, c’est que chacun fasse son possible», a dit le premier ministre en assurant qu’il comprenait le stress vécu par ces travailleurs.

Voyez la conférence de presse de François Legault: