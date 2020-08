Des vedettes québécoises s'affronteront cet hiver dans «Big Brother Célébrités»

Noovo a pris tout le monde par surprise, ce lundi 24 août, en annonçant la production de Big Brother Célébrités, adaptation québécoise de l’émission de téléréalité américaine du même nom. De quoi faciliter l’attente entre deux saisons d’Occupation Double.

Les participants qui voudront mettre leur vie sur pause pendant quelques semaines pour prendre part à l’aventure seront issus de «tous les horizons de la sphère publique». Noovo évoque la présence de personnalités artistiques et sportives, ainsi que d’influenceurs.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.

À la toute fin de la saison, ce sont les participants exclus qui couronneront celui ou celle parmi les finalistes qui se sera le plus illustré au cours des semaines précédentes.

Alors que TVA et Radio-Canada miseront sur les émissions de variétés au cours des mois à venir pour remplir leur grille horaire en ces temps de pandémie, Bell fait le pari audacieux de plonger les vedettes d’ici dans un contexte de jeu qui leur était jusqu’ici inconnu.

Noovo dévoilera au cours des prochaines semaines les noms des participants, de même que l’animateur ou l’animatrice qui prendra la barre de l’émission.

V avait tenté l’aventure Big Brother en 2010 avec plus ou moins de succès, après six saisons de Loft Story.

L’attrait de voir des personnalités déjà connues du public prendre part au jeu devrait assurément accroître l’intérêt et l’engouement pour cette nouvelle téléréalité québécoise.

Big Brother Célébrités sera diffusée l’hiver prochain, sur les ondes de Noovo.