«Big Brother Célébrités»: faire amende honorable

Nous avons eu droit à une soirée d’élimination pour le moins particulière - et on ne peut plus mouvementée - à Big Brother Célébrités, ce dimanche 31 janvier.

Durant la première partie de l’émission, Marie-Mai a d’ailleurs eu très peu à faire à l’animation, toute la place ayant été accordée aux dernières révélations et aux différentes réactions entourant le résultat désastreux du mélange de médicaments et d’alcool effectué plus tôt cette semaine par Marie-Chantal Toupin.

Ce que nous ne savions pas, c’est que la chanteuse n’avait pas seulement tenu des propos désobligeants envers Varda Étienne lorsqu’elle était intoxiquée, mais aussi à l’égard de Jean-François Guevremont et de Richardson Zéphir.

Le problème, c’est que Marie-Chantal ne le savait pas non plus, elle qui dit n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé lors de cette fameuse soirée, et de tout ce qu’elle a pu dire.

À la lumière de ces nouvelles informations, François Lambert n’a eu d’autre choix que de préférer à son tour le statu quo, et de suivre le groupe en priorisant les valeurs plutôt que le jeu.

Car ce genre d’écarts de conduite ne pardonne plus.

Assumer les conséquences de ses actes

L’épisode de dimanche fut, en ce sens, la suite logique de celui de jeudi dernier.

L’incident fut évidemment abordé de façon très émotive par les différents participants, qui n’étaient d’ailleurs pas tous au fait de ce qui s’était produit.

Bien que le sort de Marie-Chantal fut rapidement décidé, celle-ci a néanmoins pu faire amende honorable en présentant ses excuses aux personnes qu’elle a blessées.

L’espace d’un épisode, la notion de jeu social a pris un tout autre sens, alors que plusieurs joueurs ont pris les choses en main pour tenter de désamorcer une situation extrêmement épineuse par l’entremise de discussions à cœur ouvert et de dialogues constructifs.

La production a également bien fait son travail dans ce dossier en mettant l’emphase sur l’empathie, l’humilité et la sincérité émanant de cette démarche.

À cet égard, Jean-Thomas Jobin, François Lambert et Kevin Lapierre ont fait bonne figure en aidant Marie-Chantal à prendre pleinement conscience de la situation, de ses conséquences inévitables, mais aussi de ce que quelques mots pourraient rattraper.

Même son de cloche du côté de Claude Bégin, dont le rôle de patron assumé au cours de la dernière semaine lui a permis de faire preuve de leadership durant cette «gestion de crise».

Partir la tête haute

Au final, celle qui avait voulu prendre part à l’aventure pour tenter de présenter une image différente de sa personne, loin de celle - parfois peu favorable - projetée dans les médias et sur les réseaux sociaux, a tiré sa révérence en se sortant elle-même du jeu, sachant pertinemment que le sort en était jeté.

Une sage décision qui a permis à Marie-Chantal de partir la tête haute, après avoir eu l’opportunité de recoller les pots cassés en assumant publiquement ses torts.

Ce n’est évidemment pas de cette façon que la principale intéressée aurait souhaité voir son aventure se terminer. Mais tous auront pu tirer quelques leçons de ce moment inattendu où le jeu a dû être mis sur pause.

Marie-Mai a d’ailleurs bien géré la sortie de l’exclue de la semaine en prenant le temps de souligner les bons coups réalisés par cette dernière, tout en trouvant les mots justes pour discuter ouvertement de cette fin de parcours abrupte.

Pour sa part, Varda n’a dit souhaiter que du bon à Marie-Chantal pour la suite des choses, dans un enregistrement qui laissait toutefois présager que de l’eau allait devoir couler sous les ponts avant que tout puisse être de nouveau au beau fixe entre les deux amies.

