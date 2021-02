«Big Brother Célébrités»: les derniers seront les premiers?

Une autre semaine, un autre participant qui fait part de son désir de quitter l’aventure Big Brother Célébrités.

Mais malgré le départ annoncé d’Emmanuel Auger, les derniers épisodes ne furent pas de tout repos, alors que les esprits se sont passablement échauffés, et que les frustrations accumulées ont fini par avoir raison d’un candidat en particulier.

Ironiquement, malgré le manque de plus en plus flagrant de suspense et de surprises dans la téléréalité, tout peut encore arriver au cours des semaines à venir alors qu’une victoire à un challenge donné pourrait complètement changer la donne.

La belle surprise des derniers épisodes est sans contredit le retour en force de Maxime Landry et de Richardson Zéphir, qui ont su élever leur jeu d’un cran, reprendre goût à la compétition, en plus de se retrouver dans une position stratégique des plus intéressantes qui pourrait leur permettre de se rendre encore plus loin dans le jeu.

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais en voilà deux pour qui le départ de certains alliés aura finalement été plus que bénéfique.

Comme au hockey, il suffit parfois qu’un joueur malheureux soit sorti du vestiaire pour que le reste de l’équipe retrouve le goût de jouer.

La tension monte

Essuyant un troisième revers amoureux en autant de téléréalités, Kevin Lapierre a semblé se replier sur lui-même au cours des derniers jours, ce qui l’a amené à faire une montagne de ses revers répétés dans les différents challenges.

Se voyant probablement comme la cinquième roue du carrosse de son alliance, Kevin se met de plus en plus de pression sur les épaules.

L’orgueil en a pris un coup. Et comme tout est amplifié dans le contexte d’une téléréalité, cette pression a atteint son paroxysme lors de la discussion plutôt mouvementée pour l’obtention du dernier avantage en vue du prochain challenge du patron.

Kevin tenait mordicus à signer cette petite victoire.

Emmanuel Auger était exaspéré.

Jean-Thomas Jobin ne pouvait texter mentalement Kevin pour lui dire de se calmer et de penser à la meilleure stratégie pour son alliance plutôt qu’à sa propre personne.

Camille Felton a été égale elle-même, prenant beaucoup (trop) de place pour démontrer aux autres qu’elle doit être considérée comme une tête forte dans le jeu. Le problème, c’est que la joueuse a la fâcheuse habitude de se mettre à dos ses propres alliés.

Encore ici, Maxime Landry a su s’imposer en tentant d’apporter son grain de sel avec beaucoup plus de tact que la plupart de ses comparses.

Finalement, la volonté de Camille a été exaucée, et Richardson a pu mettre la main sur le contenu de la mystérieuse boîte noire.

Comble de l’ironie, Richardson a fait part plus tôt cette semaine de son intention de mettre Camille en danger s’il en a l’occasion, question de lui donner une petite leçon d’humilité.

Malheureusement pour Kevin, ses frasques et sa mauvaise attitude risquent de l’isoler encore davantage.

De son côté, François Lambert aurait certainement apprécié avoir un bon bol de pop-corn pour regarder la scène dans le doux confort de la chambre du patron.

Et dire que nous aurions un scénario totalement différent si Lysandre Nadeau avait simplement osé jouer le coup d’avance avant Jean-Thomas...

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.