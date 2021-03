«Big Brother Célébrités»: «ça va aller de pire en pire dans cette maison-là», prévoit Maxime Landry

Maxime Landry aurait pu tenter de revenir dans la maison de Big Brother Célébrités. Mais il a refusé de tenter sa chance pour la rédemption. Et non, il ne regrette rien. Disons-le, il n’y trouvait plus beaucoup de plaisir, ni vraiment d’amis.

Le joueur aura au moins profité de son passage au manoir pour enregistrer une deuxième chanson, Le cœur de la maison, maintenant disponible sur Apple Music, Deezer et autres plateformes.

Sans remords et sans regrets, Maxime est maintenant bien heureux hors de la maison dans laquelle il n’a jamais accepté de jouer de game. Il s’était d’ailleurs permis de rappeler sans trop de subtilité la semaine dernière que, pour lui, jouer avec les sentiments des autres était inacceptable. Il semble que Camille n’aurait pas reçu le mémo.

On retrouve en entrevue un joueur qui a voulu rester intègre, qui était peut-être peu intéressé aux stratégies, mais qui est resté fidèle aux membres de son alliance. Ainsi qu’un joueur qui ne se gêne pas pour décocher quelques flèches, au passage.





Quelques jours après ta sortie, tu ne remets pas en question ton choix de ne pas avoir tenté de profiter de la rédemption?

Absolument pas. Surtout que je sais que ça va aller de pire en pire dans cette maison-là. Ça ne peut pas faire autrement parce que plus ça va, plus ils s’approchent du grand prix, plus ils s’approchent du titre tant convoité... être le gagnant de Big Brother (rires). Tant convoité pour eux. Et c’est correct. Eux ils sont dans la game, ils sont prêts à tout. Et je n’irai jamais dire quoi que ce soit sur cette game-là. Cette game-là n’était pas la mienne. Il y a plein de manières d’être dans Big Brother et de se rendre jusqu’au bout de l’aventure. Tu peux être le méchant de la gang, tu peux rester toi-même et faire plus long que celui qui est allé essayer de mettre des pions partout pour arriver à ses fins. C’est quoi la bonne façon de le jouer? On va le voir à la fin.

Malgré tout ça, il y a aussi l’après Big Brother et le fait que c’est Big Brother Célébrités, qu’on continue après à avoir nos vies, nos carrières publiques. Je ne voulais pas que les gens qui écoutent regardent l’émission en se disant: «Mais qui est cette personne, on ne pensait pas qu’il était comme ça.» Je voulais que les gens se disent: «Bravo, on t’a reconnu, c’est le Maxime qu’on connaît.»