«Big Brother Célébrités»: il faut qu'on parle de Kevin

Nous avons certainement eu droit à l’un des meilleurs épisodes de Big Brother Célébrités, ce jeudi 4 mars, alors que les enjeux étaient particulièrement élevés pour l’ensemble des joueurs, à l’aube de la cérémonie du véto.

Tout reposait sur les épaules d’un Kevin Lapierre de plus en plus aveuglé par ses sentiments, lui qui avait le choix entre respecter le plan de match de l’alliance avec laquelle il travaille depuis le début, ou laisser parler son cœur en utilisant son véto pour sauver celle qui le manipule et qui dit ouvertement ne plus être capable de l’endurer depuis tout aussi longtemps.

Peu importe ce que nous pouvons penser de Camille Felton à ce stade-ci de l’aventure, il faut reconnaître qu’elle s’est effectivement révélée une joueuse extrêmement habile et dangereuse, ainsi qu’une manipulatrice de premier plan.

Cette dernière est d’ailleurs passée de la parole aux actes cette semaine en réussissant à foutre le bordel dans l’alliance dominante après avoir tenté de jouer tour à tour dans la tête de Kim Clavel et de Kevin. Évidemment, le plus faible des deux a mordu à l’hameçon.

«Je ne joue pas avec les sentiments, mais...»

Le jeu de Kevin a totalement pris le champ depuis le fameux message que lui a adressé sa mère, dans lequel elle l’invitait à penser un peu plus à lui.

Le plus ironique, c’est que la semaine dernière, Kevin a piqué une colère monstre qui a passablement irrité ses colocataires, parce qu’il n’avait pas réussi à tenir son bout pour obtenir un avantage (qui n’en était finalement pas vraiment un) lors d’un défi. Au cours de cette confrontation musclée, la candidate qui lui a le plus tenu tête fut… Camille!

Et cette semaine, Kevin a enfin remporté son premier challenge de la saison, seulement pour permettre à Camille d’en profiter en survivant une semaine de plus, lui accordant ainsi ce qu’elle avait tout fait pour lui refuser une semaine auparavant.

Au moins, personne ne pourra jamais l’accuser d’être rancunier...

François Lambert a d’ailleurs reconnu qu’il pouvait potentiellement s’agir du meilleur move de la saison, mais pas forcément pour celui qui l’a exécuté. Car même lorsqu’il dit jouer pour lui-même, Kevin ne sert au final que les intérêts de quelqu’un d’autre.

Disons que le vagabond des téléréalités québécoises risque de déchanter une fois de plus lorsqu’il aura l’opportunité de visionner les épisodes.

D’un autre côté, ce n’est pas comme si c’était la première fois qu’une Camille lui jouait dans le dos devant tout le Québec...

Ne réveillez pas le Maxime Landry qui dort

Ceci étant dit, même dans une cause perdante, nous devons décerner la première étoile de la semaine à Maxime Landry, si ce n’est que pour le discours pour le moins inattendu qu’il nous a offert lors de la cérémonie du véto.

Contre toute attente, Maxime s’est présenté au salon avec le couteau entre les dents. Sachant pertinemment qu’il ne serait pas sauvé par Kevin, il a tout de même tenu à lui passer un important message en ce qui a trait au double discours de Camille.

«Moi, dans la vie, j’ai un principe qui est : on ne joue pas avec les sentiments et le cœur du monde. C’est pour ça que j’ai signé pour faire Big Brother et non Occupation Double [...] La décision te revient et elle sera acceptée. La fin la plus absurde dans le contexte : écoute ton cœur», a-t-il lancé sur un ton tour à tour dur et sarcastique.

Dommage, toutefois, que ce dernier n’ait pas suivi sa première idée, soit de révéler à Kevin toutes les choses peu flatteuses que Camille avait pu dire à son sujet avant la cérémonie.

Voyons voir maintenant comment Kim Clavel exécutera son prochain plan machiavélique pour se venger du traître qui a trahi la traîtresse, et surtout si le prochain candidat éliminé saura faire ce qu’il faut pour réintégrer l’aventure.

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.