«Big Brother Célébrités»: tout va bien, rien ne va plus

La game vient de changer, comme on dit dans la langue de Molière.

Après avoir échappé à une élimination certaine grâce au joueur qu’elle n’est plus capable d’endurer (sauf quand il peut lui être utile, évidemment), Camille Felton a pris le contrôle du jeu pour la semaine à venir, lors de la soirée d’élimination de Big Brother Célébrités diffusée ce dimanche 7 mars.

«Vous auriez dû m’éliminer quand vous en aviez l’occasion!» a probablement lancé la principale intéressée dans un sombre recoin du manoir de L’Île Bizard, à la suite de son triomphe lors du plus récent challenge du patron. Le tout suivi d’un assourdissant rire diabolique qui aurait assurément été accompagné de quelques coups de tonnerre si nous n’avions pas été en hiver.

Une victoire lors du challenge le plus stressant de la saison, de surcroît, qui pourrait bien valoir quelques votes de plus à la candidate si celle-ci venait à se frayer un chemin jusqu’à la grande finale.

Fin de partie

Ce revirement de situation inespéré est survenu après que Maxime Landry eut finalement décidé de ne pas tenter sa chance au challenge de la rédemption qui, en plus de potentiellement lui permettre de revenir d’entre les morts, lui aurait assuré l’immunité pour la semaine à venir.

Ayant dû affronter l’un des parcours les plus exigeants psychologiquement de la saison, le chanteur, qui avait effectué une belle remontée au cours des derniers épisodes - en plus de nous offrir un discours coup de poing pour le moins inattendu, jeudi dernier - a décidé de tourner le dos à deux semaines (très) bien rémunérées pour se ressourcer loin des caméras.

Maxime n’a d’ailleurs pas caché, au moment de sa sortie, que la façon de jouer d’une certaine personne, laquelle avait mené directement à son élimination, n’avait tout simplement pas passé.

Kim Clavel a rendu hommage au joueur, qui était visiblement très apprécié de ses pairs, mais dont le moral et le désir de compétitionner avaient été grandement affectés à force de devoir ramasser les restes de son alliance à la petite cuillère semaine après semaine.

Pendant ce temps, la stratégie on ne peut plus simple et constante de Richardson Zéphir continue de porter fruit.

À l’image du Canadien de Montréal

Après avoir accumulé les victoires en début de saison, l’alliance formée de Jean-Thomas Jobin, Kim Clavel et François Lambert a encaissé deux revers au pire moment imaginable. De sorte qu’on ne devrait pas trop les entendre s’avancer sur leur présence dans le top 4 au cours des sept prochains jours.

Désormais, rien n’est joué. Camille compte passer en mode vengeance pour faire le ménage, et vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour deviner qui seront ses cibles de prédilection.

Le meilleur scénario pour le clan du gym (et Jean-Thomas Jobin) serait une victoire lors du challenge du véto pour le joueur qui n’aura pas été mis en danger par Camille, question d’obtenir une double immunité, et de reprendre le contrôle de leur destinée.

Une question demeure : Kevin Lapierre finira-t-il par se rendre compte de quelque chose? Rien n’est moins sûr...

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.