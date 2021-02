«Big Brother Célébrités»: chronique d'une élimination annoncée

Nous aurons voulu y croire jusqu’à la fin.

Mais c’est bel et bien Rita Baga qui a dû plier (ses nombreux) bagages lors de la soirée d’élimination de Big Brother Célébrités, diffusée ce dimanche 7 février.

C’est la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli, et en se battant jusqu’au tout dernier instant (tout en faisant l’excellente suggestion à la production de la considérer pour l’animation de l’émission l’an prochain), que Rita Baga a quitté le manoir de L’Île-Bizard.

Avant ce vote décisif, Jean-François Guevremont a tenté le tout pour le tout en invitant tous ceux le percevant comme un candidat trop fort pour la ligue à le garder dans l’aventure afin qu’ils puissent, au moins, se mesurer à un adversaire de taille. Mais ce fut sans succès.

Paradoxalement, cela signifie que tous ceux qui ont voté pour Jean-François cette semaine l’auraient aussi fait au terme de l’aventure, mais pour le faire gagner.

Les jeux sont faits...

Dans tous ses états, Maxime Landry est allé jusqu’à pousser un mot d’église à la suite de cette élimination. Comme bien d’autres participants, d’ailleurs, pour qui la décision d’Emmanuel Auger de mettre Jean-François en danger et les raisons évoquées pour justifier celle-ci n’avaient pas passé au départ.

Un choix de mots pour lequel ce dernier a d’ailleurs tenu à présenter ses excuses au principal intéressé, qui ne lui en a pas tenu rigueur.

Mais au final, ce qui a surtout retenu l’attention dans l’épisode de dimanche, c’est ce qui ne s’est pas produit.

Si Maxime Landry, Varda Étienne et Richardson Zéphir ont tenté une dernière manœuvre pour sauver leur précieux allié, ce ne fut pas assez digne de mention pour que la production la présente à l’écran.

Dans un jeu psychologique comme Big Brother, où le poids des semaines qui passent et la paranoïa se font de plus en plus sentir, il aurait été assez étonnant d’assister à un réel coup de théâtre si tôt dans la saison.

Mais nous aurions quand même espéré voir les coéquipiers de Rita Baga l’épauler davantage, faire quelques promesses électorales, passer en mode recrutement, pousser les autres joueurs à feeler cheap... Question que tout ce beau monde puisse au moins se dire : «Au moins, on aura essayé».

De son côté, Jean-François a ciblé les bons candidats pour sa «bagattaque», alors que François Lambert aurait pu sentir le vent tourner, tandis que Kevin Lapierre aurait également pu lui donner le vote de Jean-Thomas Jobin.

Ah et le fameux décompte n’était que pour annoncer aux participants qu’ils avaient désormais leur piscine. Rien à ajouter.

La lumière au bout du tunnel?

Kim Clavel et Lysandre Nadeau ont toutes deux remporté la première étape du challenge du patron de la semaine. Ce qui signifie déjà que, pour la première fois de la saison, c’est une concurrente féminine qui régnera sur la maison.

Il s’agit également d’un autre défi au cours duquel ce qu’il reste du clan des Zamours a mordu la poussière.

MAIS!

Dans l’aperçu de l’épisode de lundi, Lysandre semblait fébrile à l’idée de voir la première vraie trahison de la saison venir potentiellement changer la donne.

Nous ne serons évidemment pas surpris si François Lambert et/ou Emmanuel Auger se retrouvent en danger cette semaine.

MAIS!

Il faudra également porter attention à la stratégie qui sera employée lors de ladite cérémonie de mise en danger, laquelle pourrait complètement chambouler les alliances en place, et forcer certains à revoir leur position dans le jeu.

À ce point-ci de l’aventure, un peu d’audace serait définitivement bienvenue.

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.