Lysandre Nadeau et Geneviève Borne rejoignent les participants de «Big Brother Célébrités»

À un peu plus de trois semaines de la grande première de Big Brother Célébrités, Bell Média a révélé, ce jeudi 17 décembre, les quatrième et cinquième personnalités publiques qui prendront part à l’aventure en janvier prochain, soit l’influenceuse Lysandre Nadeau et l’animatrice Geneviève Borne.

Les deux femmes rejoignent ainsi le chanteur et comédien Claude Bégin, le boxeur Jean Pascal et la drag queen Rita Baga (qui compte s’afficher en tant que Jean-François Guevremont le jour, et Rita Baga le soir), dont la présence avait été confirmée au cours des dernières semaines.

Pas moins de quinze célébrités participeront à cette première édition «made in Québec». Les dix candidats restants seront tenus secrets jusqu’au soir de la grande première, le 10 janvier prochain.

Les candidats pourront alors faire connaissance à l’intérieur de la maison, un immense manoir de 28 000 pieds carrés situé à l’Île-Bizard. Il s’agit d’ailleurs de la plus grande maison de l’histoire de la téléréalité, toutes éditions confondues.

Les noms de plusieurs personnalités publiques qui pourraient potentiellement prendre part à ce nouveau confinement télévisuel circulent depuis quelque temps, dont ceux de Marie-Chantal Toupin, de François Lambert, de Varda Étienne et de Jean-Thomas Jobin.

Pour les téléspectateurs, Big Brother Célébrités se déclinera en trois rendez-vous hebdomadaires: la soirée d’élimination du dimanche soir (animée par Marie-Mai), la quotidienne présentée sur les ondes de Noovo du lundi au jeudi à 18h30 (comme Occupation Double), et une émission de fin de soirée qui sera diffusée sur les ondes de VRAK, du lundi au dimanche à 22h, laquelle regroupera divers moments inédits.