«Big Brother Célébrités»: le calme plutôt que la tempête

La troisième semaine de Big Brother Célébrités fut pour le moins étrange, alors que les participants ont passé beaucoup plus de temps à marcher sur des œufs, à spéculer et à peser le pour et le contre de leur prochain coup, plutôt que de passer à l’action.

D’abord, la production a pris la (bonne) décision de ne pas présenter le résultat du fameux mélange d’alcool et de médicaments de Marie-Chantal Toupin, elle qui, après avoir perdu complètement la carte, aurait tenu des propos virulents concernant la santé mentale de Varda Étienne.

Même si certains auraient préféré le voir plutôt que le savoir, l’idée de simplement mentionner l’incident tout en en présentant à la fois les conséquences et le soutien des candidats envers leurs consœurs concernées était beaucoup plus constructive... et beaucoup moins dommageable pour l’émission sur le long terme.

Du côté des participants, il y a eu beaucoup de discussions et de changements d’opinions à savoir qui devrait partir ce dimanche, mais tout est demeuré très flou au terme de l’épisode diffusé ce jeudi 28 janvier.

Pour la première fois de la saison, Camille Felton avait la chance d’avoir un réel impact sur le jeu en sauvant Marie-Chantal ou Varda, mais elle a finalement décidé d’imiter Richardson Zéphir en préférant le statu quo, question d’éviter que cette prise de position ne revienne la hanter plus tard.

Des êtres humains avant tout

Autrement, l’accent fut surtout mis cette semaine sur les individus derrière les participants.

Jean-François Guevremont a initié de belle façon Richardson et François Lambert à l’art de la drag, Kim Clavel a partagé quelques notions de boxe avec ses colocataires, et Claude Bégin a aligné plusieurs mots pour s’ouvrir sur sa situation personnelle à la suite de ses rapprochements avec Lysandre Nadeau.

De plus, dans le cadre de la journée Bell cause pour la cause, tous les joueurs ont pris part à une discussion à cœur ouvert où chacun a pu partager un peu de son vécu, de sa vulnérabilité, en lien avec la santé mentale.

Un beau moment qui fut particulièrement émotif pour Varda, et qui tomba à point considérant les événements des jours précédents.

Il faudra maintenant patienter jusqu’à dimanche soir pour voir si François Lambert demeurera fidèle à lui-même en venant jouer les trouble-fête en utilisant son véto.

Le temps est-il venu d’arrêter l’hémorragie et de montrer la porte à un candidat masculin plutôt que féminin?

Un tel coup de théâtre arriverait certainement au bon moment, question de clore avec une potentielle dose de drame cette semaine où la prudence fut un peu trop de mise.

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.