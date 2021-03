«Big Brother Célébrités»: se frotter sur un bloc de glace pendant trois heures

À l’instar de la dernière semaine, la soirée d’élimination de Big Brother Célébrités diffusée ce dimanche 28 février ne fut aucunement riche en surprises, mais nous avons tout de même eu droit à quelques gestions de crises intéressantes.

Comme prévu, Emmanuel Auger a quitté. Étrangement, les candidats ont quand même dû voter pour éliminer l’interprète de Claude dans Histoire de Pen, qui pourra maintenant retrouver ses proches, tout en ramenant une coquette somme à la maison.

Pour sa part, Richardson Zéphir poursuit son étonnante remontée sans trop se salir les mains. Mais ce dernier se retrouve dans une position où une victoire au prochain challenge du patron pourrait s’avérer indispensable.

Ayant passé incognito durant les premières semaines de la saison, Richardson a su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui pour prendre un peu plus de place, de semaine en semaine, et ce, sans jamais se retrouver avec une cible dans le dos. Bien joué!

Pousse, pousse, pousse de la fonte...

Kevin Lapierre a passablement malmené le gym après avoir dû s’avouer vaincu dans un énième défi. Les fils se sont touchés, et sa montée de lait a passablement inquiété ses plus proches alliés, qui considèrent de plus en plus de l’exclure de leur Top 4.

Même Emmanuel Auger a dû tenter une percée pour le bien du plancher de la maison.

Au final, tout ce brouhaha (pour lequel le principal intéressé a tout de même pris le temps de présenter des excuses aux candidats qu’il aurait pu offenser) n’aura été que pour quelques allumettes.

Ironiquement, tous les objets devant supposément offrir un avantage lors du challenge du patron n’étaient finalement d’aucune réelle utilité.

Ledit challenge ne fut d’ailleurs pas le moment le plus glorieux pour la majorité des candidats, qui ont vraiment utilisé leur corps des façons les plus insolites pour tenter de faire fondre la glace qui les séparait de la clé de la victoire.

Des images que les participants ne seront assurément pas pressés de revoir.

La victoire de Kim Clavel risque évidemment de sonner le glas pour Camille ou Maxime dimanche prochain.

Mais Camille Felton ne semble pas vouloir partir sans brasser la cage et foutre le bordel dans l’alliance dominante.

D’un autre côté, l’opportunité de réintégrer le jeu après avoir subi l’élimination, qui fut présentée aux candidats dimanche soir, pourrait refroidir ses ardeurs.

Il faudra maintenant voir comment ce revirement affectera le dernier droit de la saison qui, jusqu’à maintenant, s’annonçait un peu trop prévisible.

Big Brother Célébrités est diffusée du dimanche au jeudi, sur les ondes de Noovo.