Des candidats de téléréalité prennent conscience en direct de la pandémie de coronavirus

Des larmes et des visages pétrifiés: la version allemande de l’émission de téléréalité Big Brother a révélé mardi soir, en direct, à ses candidats l’ampleur de l’épidémie de coronavirus en cours, après les avoir volontairement maintenus dans l’ignorance pendant plusieurs semaines.

La chaîne privée allemande Sat.1 a cédé à la pression des téléspectateurs et internautes qui protestaient de plus en plus vivement contre son entêtement à garder les 14 candidats de l’émission dans le noir le plus complet.

Dès les premières minutes d’antenne, l’animateur de l’émission, Jochen Schropp, assis aux côtés d’un médecin derrière un écran en verre afin de ne pas prendre le risque de contaminer les candidats, leur a expliqué que l’Allemagne, leurs proches et le monde entier étaient désormais confrontés à une pandémie sans précédent dans l’histoire récente.

Michelle, une aide-soignante, a fondu en larmes devant les caméras, expliquant être inquiète pour sa mère de 55 ans qui soufre d’une maladie des poumons.