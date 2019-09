5 nouvelles bières surprenantes à essayer

L’automne 2019 est un bon cru pour les nouveaux arrivages au rayon bières. Voici les cinq broues qui vous feront lever du coude. London Fog - DavidsTea X Beau’s

DavidsTea X Beau's

Et une autre bière au thé sur les tablettes! La brasserie ontarienne Beau’s vient de s’associer au géant DavidsTea pour concocter une Ale dorée biologique et infusée au Earl Grey. Elle est onctueuse (brassée avec du lactose), vanillée à souhait, un peu sucrée avec une agréable pointe d’amertume. Trempez-y vos lèvres rapidement, elle n’est disponible que cet automne (dans la plupart des dépanneurs et supermarchés). Saison 13 - Unibroue

Unibroue

Une autre collaboration réussie pour la brasserie Unibroue et le leader du célèbre groupe Megadeth, Dave Mustaine. Cette saison ambrée révèle d’agréables notes de fruits caramélisés, de sirop, une fine touche agrumée et houblonnée ainsi qu’une pointe d’épices. Sa finale douce la rend accessible à tous. IPA Mangue sure - Oshlag

Oshlag

Ceux qui ne veulent pas décrocher de l’été devraient empoigner la nouvelle création de la brasserie montréalaise Oshlag. Sa couleur d’un jaune orangé trouble donne l’impression de se servir du jus de mangue, mais en bouche le houblon ressort et nous donne droit à une belle complexité parmi les puissantes notes tropicales. On est tombé sous le charme de son acidité juste assez vive. Rodenbach Classic

Rodenbach

Une nouvelle brasserie rentre dans l’arène de la broue québécoise. La belge Rodenbach, spécialisée depuis 200 ans dans la Sour Ale, un type de bière acidulée devenu très tendance ces dernières années. D’abord la classique, une Ale à fermentation mixte, de couleur ambrée, fruitée, étonnamment rafraîchissante et marquée par une acidité franche, mais parfaitement balancée. On note des nuances de malt caramélisé, puis de chêne dû aux foudres centenaires dans laquelle elle mûrit pendant deux ans. Sa finale persistante et sèche donne un p’tit goût de «revenez-y» à chaque gorgée. Elle se boit goulument, autant à l’apéro qu’en accompagnement de fruits de mer. À découvrir absolument! Rodenbach Vintage

Rodenbach