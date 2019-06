Montage HuffPost Québec

Le soleil plombe, vous êtes sur le bord de la piscine, ne manque plus que quelques rafraîchissement houblonnés pour que cette journée de vacances soit impeccable. Voici une sélection de bières de microbrasseries d’ici qui se boivent quasi trop facilement, élaborée avec le biérologue Martin Thibault. Session IPA Jackie Dunn - La Souche

Cette délicate IPA conquerra votre palais avec ses notes d’agrumes et de fleur à travers lesquelles se révèle une douce saveur de houblon. Son amerture légère et son corps rond la rend vraiment (trop?) facile à boire, même pour ceux qui s’initient à la IPA.

Une bière Session est par définition légère et a un taux d'alcool généralement en dessous de 4%. On peut donc en boire plus qu’une sans soucis. Martin Thibault, biérologue

Tam Tam - Matera Brasseurs Tonneliers

Comme l’indiquent les microbrasseurs de Matera, la Tam tam est leur «IPA easy-going». Elle est agréablement houblonnée, le sucre pas trop présent et dégage une sympathique pointe d’agrumes. À savourer bien froide en plein soleil! Ta Plus Festive - Lagabière

Ce n’est pas pour rien qu’elle est la bière officielle du plus important festival de bières artisanales du Québec, le Bières et Saveurs de Chambly. Elle porte à festoyer encore et encore. Vous craquerez pour l’amertume franche et le corps léger de cette bière houblonnée, typique de la côte ouest américaine. Lager Lagerbier - Isle de garde

Une blonde légère de style allemand, bien légère qui rappelle le goût de la meilleure baguette de pain que vous ayez mangée. Le biérologue Martin Thibault affirme que son excellence est attribuable aux ingrédients de premier choix utilisés par la microbrasserie de Rosemont à Montréal.

La lager n’est plus réservée aux brasseries commerciales. Les micros produisent d’excellentes lagers inspirées du vieux monde qui gagnent à être connues. Martin Thibault, biérologue



Helle - Voodren

L’indice de buvabilité de cette lager blonde est très élevé. Elle est délicate, sa mousse généreuse, sa finale sèche, mais conserve du caractère grâce à ses notes houblonnées. Pilsner des mers - Boréale

Cette pilsner avec levures de type Lager surprend avec ses arômes de houblon herbacé et de céréales. Une bière très fraîche qui goûte l’été! Sour Ale ou Berliner Weisse Gose - Les Trois Mousquetaires

Une ale acidulée hors série d’inspiration allemande qui pétille à souhait. Son effervescence est effectivement assez impressionnante. Sinon, elle est légère, fruitée... Bien équilibrée somme toute. Elle conviendra à ceux qui s’initient à la sure. Hully Gully - Les Grands Bois

Cette pale ale sure et houblonnée sans prétention a de quoi surprendre. Pourquoi? Ses arômes citronnés et herbacés, son acidité lactique tranchante, mais balancée par le houblon, sa mousse légère et sa finale bien sèche.

Lollipop - Pit Caribou

Cette Berliner Weisse acidulée a fait un tabac depuis sa sortie. Non seulement sa coloration rose est impressionnante, mais ses notes de baies fraîches bien présentes et de citron sont plus qu’agréables pour se désaltérer par temps chaud. Bière de coin d’rue - L’Espace public

Une autre sure de soif! Cette berliner weisse de couleur jaune paille séduit avec ses notes citronnées, sa vive effervescence et sa fine mousse. Son acidité est assez franche. On se voit bien en siroter une sur le bord de la piscine. Plus de découvertes à Chambly!

