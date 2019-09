Comment être bien dans sa peau sans maquillage

Le maquillage a toujours la cote auprès du public, puisque le marché mondial des cosmétiques a atteint la somme astronomique de 532 milliards de dollars américainsen 2017. Or, nous sommes de plus en plus nombreuses à vouloir essayer le « look au naturel », qui gagne en popularité dans les réseaux sociaux. Se priver de maquillage durant une journée ou une semaine entière n’équivaut pas à être contre le maquillage. Cette décision n’est qu’une manière de redéfinir notre beauté, tout en donnant un peu de répit à notre épiderme. La quantité de produits que nous choisissons d’utiliser ne remet aucunement en cause notre authenticité. Présentées en partenariat avec Nivea, voici quelques suggestions qui vous aideront à afficher un visage simple et naturel en toute confiance.

Adoptez une routine de soins de la peau régulière Si vous renoncez à maquiller la totalité de votre visage (un processus qui prend 55 minutes par jour, en moyenne), n’oubliez pas pour autant de nettoyer, d’hydrater et de tonifier votre peau. L’hydratation quotidienne rendra votre peau plus ferme et lui donnera une apparence plus jeune. La crème Nivea Q10 Power Anti-rides + Réduction des pores, enrichie aux extraits d’algues, permet de réduire la visibilité des pores, des rides et des ridules. Si votre horaire chargé vous limite à une seule tâche matinale, l’hydratation reste une valeur sûre!

Faites ressortir vos plus beaux traits Il est possible d’atténuer les imperfections de votre visage et de faire ressortir ses plus beaux traits sans maquillage. Pour attirer l’attention sur vos jolis yeux bleus ou noisette, par exemple, essayez la Crème pour les yeux Q10 Power Anti-rides + Raffermissant. Le contour des yeux vieillit malheureusement plus vite que les autres parties du visage. Or, cette formule sans parfum, qui associe la créatine et la coenzyme antioxydante Q10, est conçue pour atténuer l’apparence des cernes et raffermir le contour des yeux.

