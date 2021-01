Des livres pour les enfants, créés par des enfants

L’accès à la littérature jeunesse étant plus complexe que d’ordinaire, Goldfish vient de lancer une toute nouvelle bibliothèque numérique, regroupant des livres entièrement imaginés par des enfants et illustrés par des artistes québécois.

Le premier livre est celui de Nélia Breault Clairoux, ambassadrice de Nourrir l’imagination. Ce dernier est illustré par l’illustrateur et bédéiste originaire de Rimouski Guillaume Perreault.

Les trois autres histoires sont celles d’Isaac, 11 ans, de Gabrielle, 9 ans et de Clara, 7 ans. Le savant fou et les farfalutins, d’Isaac, est illustré par PisHier, un artiste local reconnu pour son style naïf et coloré, tandis qu’À la rescousse de Karoura, de Gabrielle l’est par Audrey Malo. Finalement, La ménagerie de Lili, imaginé par Clara, est mis en image par l’artiste montréalais Jimmy Tigani.