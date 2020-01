Cancer du sein: après une frousse, Bianca Longpré rappelle l'importance du dépistage

Bianca Longpré a pris la parole sur Facebook, ce mardi 21 janvier, afin d’expliquer la raison pour laquelle elle avait été moins active sur les réseaux sociaux au cours de la dernière semaine, et parler de la bonne frousse qu’elle a eue par rapport à son état de santé.

La Mère ordinaire confie avoir découvert une masse dans son sein, avant d’expliquer le long processus médical et psychologique par lequel elle a dû passer à la suite de cette inquiétante découverte.

«Faut le vivre pour comprendre comment tu te sens quand tu tombes là-dessus, a-t-elle confié. Le premier jour, tu te tâtes les seins comme s’il n’y avait pas de lendemain. Tu compares les deux seins, tu essaies de te convaincre que c’est pareil des deux bords, que c’est dans ta tête. Mais le lendemain, quand c’est encore là, dans mon cas, j’ai décidé de consulter mon gynéco.»

«Jusqu’au rendez-vous, j’ai capoté, j’ai été exécrable, je me suis réveillée en pleine nuit en m’imaginant en chimio, j’ai googlé des affaires que j’aurais jamais dû googler. Je me suis tâté les totons sans arrêt. Bref, si tu as déjà trouvé de quoi d’anormal dans tes seins, tu comprends ce que j’ai vécu.»

Son gynécologue lui a ensuite indiqué qu’elle devait passer une mammographie et une échographie.

Bref, rien pour rassurer la principale intéressée. Surtout pas le «Bonne chance!» que ce dernier lui a lancé après son rendez-vous, deux mots qu’elle dit avoir retourné dans sa tête 25 fois.

«Depuis que je suis mère, je l’avoue, je ne veux pas être malade pour mes enfants. On dirait que ma vie vaut plus qu’avant à mes propres yeux. Pas parce que j’ai peur de mourir, parce que j’ai peur de ne plus voir mes enfants, que mes enfants n’aient plus de maman.»