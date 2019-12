Bianca Longpré explique pourquoi elle n’est pas en nomination aux Olivier

Elle décrie aussi une certaine forme de snobisme à son égard et le jugement porté sur son travail. «Le milieu de l’humour m’jugeait», relate-t-elle. «Une humoriste plus jeune... connue... m’a écrit sur les réseaux sociaux de continuer à faire des rassemblement de « divertissement », que c’était pas drôle et surtout pas de l’humour.»

«Des humoristes de la relève qui passaient des commentaires méprisants... y’en a plein», affirme-t-elle. Elle ajoute plus loin : «Je réinvente le show d’humour traditionnel pis ça fait ch*** du monde. Certains me méprisent. “De l’humour de matantes”», dit-elle.

Tout en remerciant les gens qui l’ont encouragée depuis ses débuts, Longpré explique qu’elle est «tannée de ce mépris de la part de l’industrie de l’humour, alors [elle a] décidé de prendre [son] 1000$ des Olivier et de le donner à la Fondation Vero et Louis.»

Elle termine son texte en encourageant les femmes qui rencontrent également des obstacles dans la réalisation de leurs projets. «Les filles, laissez personne vous décourager. Prenez le mépris, les insultes et transformez-les en énergies positives. Moi quand on me dit que j’réussirai pas j’prends ça comme un défi. Faites pareil. Et éduquez vos filles de cette façon. Quand on veut, on peut. Peu importe ce que dise les autres.»

Au moment de la publication de cet article, la publication Facebook avait déjà reçu près de 2000 commentaires et été partagée plus de 1000 fois.

