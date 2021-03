Au tour de Bianca Longpré et de sa famille d’être le sujet d’un docu-réalité

La fascination du public pour les rénovations et la vie de famille des stars est sans limite.

Déjà habituée de partager les hauts et les bas de son quotidien sur scène ou par l’entremise de ses réseaux sociaux avec un verre de vino, Bianca Longpré poursuivra son aventure au petit écran dans le docu-réalité Bianca vie d’famille, a annoncé Québecor Contenu, ce lundi 8 mars.

Produit par Iprod Média, cette nouvelle production dans la veine de La famille Groulx (mais avec beaucoup, beaucoup, moins d’enfants) suivra le quotidien de la Mère ordinaire (qui est présentement enceinte), de son conjoint François Massicotte et de leurs trois enfants.

«Un docu-réalité vrai, humain, qui nous transporte avec une touche d’humour et d’autodérision dans le quotidien d’une famille peu ordinaire. Assurément, cette famille tissée serrée, attachante, aimante, et sans préjugé touchera le cœur du public», a déclaré Denis Dubois, vice-président (contenus originaux) chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

«Nous avons pris la décision, en famille, de nous lancer dans ce projet fou de présenter à tout le Québec notre bonheur et notre réalité familiale imparfaite. Comme parents, moi et François, avions envie de partager certains moments de notre vie pour inspirer et montrer au Québec que toutes les familles se valent, qu’il n’y a pas de modèle parfait et que l’unicité familiale et la différence de chacun des membres de la famille sont des atouts», a renchéri la principale intéressée.

«Et les enfants, eux, sont heureux de s’amuser devant la caméra, de prendre part à des épisodes en étant eux-mêmes, en partageant leur joie de vivre… et parfois même leurs chicanes! Le résultat sera touchant, drôle et authentique, exactement comme l’est notre famille.»

Aucune date de diffusion n’a été confirmée pour le moment.