Victime d'intimidation, Bianca Gervais répond à ses détracteurs

Bianca Gervais a pris la parole sur Facebook, ce mercredi 1er juillet, pour dénoncer les nombreux messages désobligeants qu’elle a reçus à propos de son passage à l’émission Bonsoir bonsoir!, il y quelques semaines, et de la d’une photo d’elle dans le magazine Elle Québec.

Il faut croire que la pandémie et toutes ces semaines de confinement ont rendu certains internautes particulièrement irritables (oui, plus qu’à l’habitude, c’est possible).

Tandis que certains ont utilisé les différents réseaux sociaux pour faire la promotion d’importantes luttes sociales, d’autres ont cru bon de qualifier la comédienne et animatrice de «pas de classe» et de «charrue» pour s’être assise en position du tailleur et pour avoir osé replacer ses cheveux en direct à la télévision d’état.

«Paraît que seul Satan fait ça. Paraît que je suis un mauvais exemple pour notre jeunesse», a-t-elle commenté avec tout le sarcasme voulu.