Beyrouth commémore les victimes de l'explosion

PATRICK BAZ via Getty Images

PATRICK BAZ via Getty Images Des gens se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la semaine dernière.

À 18h08 mardi, les cloches des églises ont retenti et les mosquées ont lancé simultanément l’appel à la prière, à l’heure exacte à laquelle l’explosion du port de Beyrouth ravageait la capitale libanaise le 4 août.

La déflagration a fait plus de 171 morts et 6000 blessés, près de 300 000 sans abris et provoqué un séisme politique qui a déjà provoqué la chute du gouvernement lundi.

À l’entrée du port, plusieurs centaines de personnes, pour la plupart vêtues de blanc, se sont rassemblées, certaines venues de Gemmayzé, un quartier tout proche dévasté par l’explosion.