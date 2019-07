DIVERTISSEMENT

Beyoncé et Jay-Z n'ont pas respecté le protocole avec Meghan Markle et le prince Harry

Petit faux-pas protocolaire pour Beyoncé et Jay-Z à l'avant-première du «Roi Lion» à Londres... Heureusement, le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle et le prince Harry, ne leur en n'ont pas tenu rigueur.